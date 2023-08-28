رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي: منتخبنا مستواه يدعو للفخر

هنئ رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أبطال منتخب مصر للعبة، على حصد 11 ميدالية متنوعة في البطولة العربية.

وقال رئيس الاتحاد، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الاثنين، رياضة المواي تاي هي رياضة تايلاندية تعني الملاكمة وهي يتم الممارسة للكم عن طريق قبضة اليد والضرب بالكوع والركل بالساق والركبة وتمارس على حلبة ملاكمة من خلال 3 جولات، ويتم تقييم اللاعب عن طريق لجنة التحكيم، مع ارتداء كامل أدوات الوقاية والسلامة من واقي رأس وأسنان واقي للصدر والساق.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ، أن المنتخب المصري مستواه يدعو للفخر، خصوصا وأن الاتحاد جديد وحديث العهد وتم إشهاره عام 2020، ولكن مصر لديها 13 بطل عالم، الحاصلين على ذهبيات وفضيات ببطولة العالم الأخيرة للعبة، موضحا أن أبطال اللعبة من الذكور والإناث، والإناث توجو على المنصة الخاصة بالتتويج.

وشرح رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن الدول العربية رائدة في هذه اللعبة والأكثر منافسة للاعبين المصريين، فاللعبة منتشرة بين الدولة العربية بشكل كبير منذ فترة كبيرة، ولكن مصر حديثة العهد بهذه اللعبة، ولكن اللاعبين المصريين أثبتو نفسهم بهذه اللعبة.