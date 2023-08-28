انطلاق أولى فعاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل

انطلقت منذ قليل، أولى فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة أل تقلا بالأهرام، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.

يأتي ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

حسين الزناتي: مجلة علاء الدين ناقشت قضايا كبيرة تهتم بالطفل ومستقبله

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلة فجّرت قضايا كبيرة تهتم بالطفل، مثل قضية صحة أطفالنا، والتي تُعتبر من المرات الأولى التي يتم فيها مناقشة قضايا هامة تهم الطفل وصحته ومستقبله في مصر.

وأضاف خلال انطلاق فعّاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل، أن المجلة تعمل على مناقشة قضية مهمة، تهم المجتمع ككل، وهي مستقبل وطننا، وفي القلب منه مستقبل أطفالنا، وتعمل طوال الوقت على هذا الملف، وليس مستقبل مجلة علاء الدين فقط.

وأكد أن مؤسسة الأهرام بتاريخها الذي يتخطّى ١٠٠ عام، ومجلة علاء الدين بتاريخها الدي يتخطّى ٣٠ عام، يعملون بذراع إعلامي قوي لنشر قضايا الأطفال، وكل الأمور التي تشغل تفكيرهم، وأيضًا العمل كوسيط لنقل تطلعاتهم وطموحاتهم للقيادة السياسية والمسؤولين.

وتابع: "نُقدّم أفكار سليمة للحاضر، ونفجّر طاقات وإبداعات للمستقبل، أثق أنكم ستكونوا قادة رأي، وتتحملوا مستقبل بلدنا".

ووجّه "الزناتي" الشكر، لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تُعتبر الشريك الواعي والإيجابي للمجلة، والتي تعمل طوال الوقت على تقديم كل سُبل وأوجه الدعم للمجلة والأطفال والنشء.

الحديث والتعبير عن الأطفال

وصرّح حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وكيل نقابة الصحفيين، بأن الغرض الأساسي من المنتدى، هو الحديث والتعبير عن الأطفال، بالإضافة إلى ما تقدمه من محتوى موجه إليهم، وهو الدور الذي يكتمل بها دورها الإيجابي مع النشء، استكمالًا لجهود الدولة المصرية، ودور المؤسسات الصحفية الكبرى في رسالة الوعي والتثقيف للأجيال القادمة.

وقال “الزناتي” إن الفاعلية تفتح حوارًا مع وزير الشباب والرياضة، ومناقشة موضوع "الإعلام وقضايا الطفل" مع رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت، وتدير الحوار واللقاء الإعلامية داليا أشرف.

بينما يتم على هامشه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء، في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، برئاسة جيهان حنفي وكيل الوزارة لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة.