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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلة "علاء الدين" تحتفل بميلادها الـ 30 مع ذوى الهمم والأيتام بمشاركة "القومى لثقافة الطفل"

مجلة علاء الدين
مجلة "علاء الدين"

تُنظّم مجلة علاء الدين للأطفال، يوم الإثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مرور ٣٠ عامًا على إصدارها، على مسرح نجيب محفوظ  بمؤسسة الأهرام.

وصرح الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة، بأن الاحتفالية التي تبدأ الرابعة عصرًا، ستكون بمشاركة المجلس القومي لثقافة الطفل، وتتضمّن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة للأطفال، التي يُقدّمها المجلس، مثل فرقة بنات وبس، والأراجوز، والعرائس المارونيت، والتنورة، والبلياتشو، ويحضرها نحو ٥٠٠ طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودور الأيتام، وطلاب المدارس، وقُرّاء المجلة.

وأكد محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التعاون المُثمر مع مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، ودورهما المُشترك، للمُساهمة في بناء شخصية أطفالنا مستقبل الغد لهذا الوطن.

وأعرب عن تقديره وإيمانه بالدور المُتميّز الذي قامت به المجلة على مدار تاريخها في ٣٠ عامًا، اكتشفت خلالها أجيالًا من الكُتّاب والرّسامين المُبدعين في أدب الطفل، وتقديمها رسالة توعوية وتنمية للنشء، تستحق عليها المكانة المُتميّزة، التي أصبحت عليها بين مجلات مصر والعالم العربي.

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