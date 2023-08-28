غرفة الطباعة والتغليف تعلن الاشتراك في معرضين خلال سبتمبر

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المشاركة بجناحين في معرض paper me المقرر إقامته في الفترة من 2 لـ4 سبتمبر المقبل وكذلك معرض PharmaConex خلال الفترة من 3 لـ5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار دور الغرفة للتواجد في كافة المعارض المتعلقة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف أو القطاعات الأخرى ذات الصلة.

في إطار دور الغرفة للتواجد في كافة المعارض المتعلقة بقطاع صناعة الطباعة

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف مشاركة عدد كبير من شركات القطاع في النسخة المرتقبة من معرض paper me يوم 2 سبتمبر 2023، بهدف التواجد في واحد من أكبر المعارض المتخصصة لمعرفة مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والمناديل خاصة وأن النسخة الخامسة عشر من المعرض هذا العام تشهد مشاركة واسعة.

غرفة الطباعة والتغليف إلي سعيها لتعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف إلي سعيها لتعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الحديثة المتعلقة بصناعة التغليف والطباعة والكرتون مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

أجنحة الغرفة في المعرضين سيكون بها عدد من موظفي الغرفة للرد على استفسارات الشركات

وذكر بيان غرفة الطباعة أن أجنحة الغرفة في المعرضين سيكون بها عدد من موظفي الغرفة للرد على استفسارات الشركات، وكذلك تقديم الدعم الكامل في كل ما يتعلق بالقطاع والدعم الفني ومساعدة الشركات في التعامل مع التحديات التي تواجهها.

وأشارت الغرفة إلى أنها تسعى دائما لدعم الشركات للتواجد في المعارض والمحافل الدولية وكافة الفعاليات التي يمكن أن تساهم في نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ودعمه بالمعلومات وأحدث التكنولوجيا الحديثة والتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الطباعة والتغليف.

كما أنها أعدت قائمة فنادق بأسعار مخفضة لزوار المعرض من أعضاءها، مع توفير وسائل مواصلات في فترة المعرض، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها بالتواصل المستمر مع الجانب الصيني لإتاحة كل التسهيلات للشركات.