الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لدعم العلاقات الثنائية.. تفاصيل زيارة وفد البرلمان العربي للصين

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي

بدأ وفد  البرلمان العربي  برئاسة عادل  العسومي  رئيس البرلمان العربي، زيارته للصين، وضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان، تضمن المستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائب عبد الكريم قرشي رئيس اللجنة السياسية بالبرلمان العربي والسفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي ، جاء ذلك تلبية لدعوة رئيس برلمان الصين ، للبرلمان العربي.
 

لقاءات مرتقبة 


وحسب جدول الزيارة الذي أعلنه البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، من المقرر أن يلتقي وفد البرلمان العربي  خلال زيارته لجمهورية الصين  الشعبية ، رئيس مجلس نواب الشعب الصيني ووزير الخارجية الصيني ومسئولي الحزب الشيوعي الحاكم بجمهورية الصين.

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تعزيز العلاقات البرلمانية 

ووفقا لما أعلنه البرلمان في بيانه ، تأتي زيارة وفد  البرلمان العربي برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي،  لدولة الصين في إطار تبادل  الزيارات البرلمانية  التى  يدعم بكل قوة تعزيز العلاقات البرلمانية  العربية الصينية  بشكل خاص ، وايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الصين والدول العربية في إطار الثقة والاحترام المتبادل بينهم.

 علاقات تاريخية و حضارات متقاربة

ومن جانبه قال النائب المستشار علاء عابد، عضو مجلس النواب المصري و نائب رئيس البرلمان العربي، أن جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تاريخية وهما أصحاب حضارات متقاربة، وان القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على علاقاتها القوية بكل دول العالم وخاصة علاقاتها مع دولة الصين ، وقد شهدنا مؤخرا انضمام مصر للتحالف "البريكس" الصين ، والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، مما يعني أن الفترة القادمة ستشهد تبادل اقتصادي كبير بين مصر والصين ومجموعة البريكس.

 

زيارة عدد من المؤسسات والجهات الصينية 

وحسب البيان الصادر عن البرلمان العربي من المقرر أن يلتقي وفد البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في الصين، من بينهم رئيس البرلمان ووزير الخارجية، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات والجهات الصينية في مختلف المجالات.

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له أمس ، تشاو ييده رئيس لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة شانشي، وهو في الوقت ذاته رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة، حيث تم اللقاء في مدينة شيان الصينية التابعة للمقاطعة، وذلك في أولى فاعليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة رئيس برلمان الصين إلى رئيس البرلمان العربي. 

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