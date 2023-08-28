الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض قرارات الرئيس السيسى بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية والمستثمرين، وذلك وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

قرارات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصناعية

وتضمنت القرارات التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعة ما يلي:

  • منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز.
  • إعفاء المشروعات من الضرائب 5 سنوات عدا ضريبة القيمة المضافة.
  • مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية شرط تحقيقها مستهدفات محددة.
  • إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل لـ50%.
  • التوسع في منح الرخصة الذهبية لمشروعات تعميق التصنيع المحلي.
السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي أهم قرارات الرئيس السيسي المشروعات الصناعية والمستثمرين حزمة من الحوافز

مواد متعلقة

حازم القاضى: لا يمكن أبدًا رفض نص لـ«نجيب سرور»

مصطفى متولى.. الشرير المظلوم

محلل: الاقتصاد العالمى يعانى من أزمة بسبب الحروب وسياسات الحماية (فيديو)

خبير: بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبى (فيديو)

مدير مسرح الشمس: يتم العلاج بالدراما من خلال التمثيل والغناء والفن التشكيلى

مؤسس مركز الحفريات الفقارية: الواحات البحرية تعرف فى الكتب العلمية بأرض الديناصورات

في ذكرى وفاته.. معلومات عن المناضل الفلسطيني أبوعلي مصطفى

7 سبتمبر.. افتتاح العرض المسرحى "فوتوغرافيا" بمشاركة 45 وجهًا جديدًا

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

طرح 14 وحدة إدارية ومحلًا وصيدلية للبيع بالمزاد فى المنصورة الجديدة

"إلهى أذهب البأس".. أفضل أدعية الشفاء للمريض من القرآن والسنة

تداول صور أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس عبر صفحات السوشيال ميديا

فحص 350 مواطنًا وندوات توعية خلال قافلة طبية لأهالى المراغى بالإسكندرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم 2 مليون خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية الطبى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ