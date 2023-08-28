"إكسترا نيوز" تستعرض قرارات الرئيس السيسى بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية والمستثمرين، وذلك وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

قرارات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصناعية

وتضمنت القرارات التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعة ما يلي: