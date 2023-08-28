"إكسترا نيوز" تستعرض قرارات الرئيس السيسى بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية والمستثمرين، وذلك وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
قرارات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصناعية
وتضمنت القرارات التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعة ما يلي:
- منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز.
- إعفاء المشروعات من الضرائب 5 سنوات عدا ضريبة القيمة المضافة.
- مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية شرط تحقيقها مستهدفات محددة.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل لـ50%.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لمشروعات تعميق التصنيع المحلي.