بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بالدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

بدء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، وطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)"، وطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع"، منذ قليل، فى تاسع ايام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

انتهاء امتحان الدور الثانى في مادة الديناميكا أمس

وانتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)" بإجمالي عدد (7573) طالبًا/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا)" بعدد (5) طلاب/طالبات، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بعدد (2) طالب/ طالبة.

قبل بدء الامتحان، تواصل خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

حالة غش إلكتروني واحدة فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة

رصد حالة غش إلكتروني واحدة، هذا ماتمكنت منه أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (المنيا) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الديناميكا".

وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

موضوعات متعلقة

https://www.dostor.org/4485935