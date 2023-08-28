العثور على جثة شاب بمياه النيل فى قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقًا بنهر النيل في قرية فاو بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مصرع محمود عاطف، غرقًا بنهر النيل بقرية فاو، التابعة لمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وباخطار اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة والجهات المختصة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهود مكثفه لحل لغز العثور على جثة سيدة بقنا

من جانبه كشف مصدر أمني أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة سيدة عثر عليها متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها بمنطقة النحال التابعة لدائرة بندر قنا.

وأوضح أن رجال المباحث يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل منزل في بندر قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "شيماء. ب. م"، 39 عامًا، متحللة وبها شبهة جنائية داخل منزل جيرانها في منطقة النحال ببندر قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.