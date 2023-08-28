الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بدء الساعات الصباحية يشغل أذهان عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-8-2023 والقنوات الناقلة، عبر جوجل؛ من أجل متابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح وتشجيع الفريق المفضل لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-8-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" كافة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة في الدوري السعودي وفي كل البطولات، فضلا عن القنوات الناقلة.

وسيكون اليوم الإثنين يوما مثيرًا في كرة القدم، وذلك في ظل وجود العديد من المباريات العربية والأوروبية القوية.

وتُختتم الجولات في فرق إسبانيا وإيطاليا، أما بدوري روشن السعودي المكتظ بالنجوم، فستبدأ جولة جديدة مثيرة. 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس في الدوري السعودي

أبها × الفيحاء في تمام الساعة (18:00 مصر والسعودية) - SSC

الوحدة × الاتحاد في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الرائد × الرياض في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الهلال × الاتفاق في تمام الساعة (21:00 مصر والسعودية) - SSC

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس في الدوري الإسباني

خيتافي × ألافيس (20:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد في تمام الساعة (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي

فريق نادي كالياري × إنتر ميلان في تمام الساعة (21:45 مصر والسعودية) - على قناة  AD Sports HD 1

ومن الجدير بالذكر نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على قادش بهدفين دون رد لتعويض تعادله السلبي أمام خيتافي في أول مباراة له، ليتواجد في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

وعمل المدير الفني للبرسا تشافي هيرنانديز بشكل قوي في التدريبات للتحضير القوي للمباراة وأنهى هذه الاستعدادات بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يأمل اليوم بأن يظهر بصورة مميزة يحاول من خلالها العودة للديار بالنقاط الكاملة لمواصلة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا.

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وبدوره، سيقدم فياريال أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة بالدوري، فالفريق تمكن من الانتصار في المرحلة السابقة على ريال مايوركا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى حوالي 3 نقاط في المركز العاشر على جدول الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم والقنوات

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