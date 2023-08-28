الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفينة روسية من أسطول البحر الأسود ترسو بـ"المتوسط"

سفينة روسية
سفينة روسية

توقفت سفينة حربية روسية من أسطول البحر الأسود، الأحد، بميناء الجزائر في إطار برنامج التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”: “في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، رست اليوم الأحد 27 أوت (أغسطس) 2023 السفينة الغراب (MERKURIY 734) من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر”.

وأوضحت أنه “على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة”.

مناورات بحرية مشتركة بين الجزائر وروسيا

وينظم البلدان مناورات بحرية مشتركة بشكل دوري، على غرار تلك التي جرت بالبحر المتوسط في نوفمبر 2021.

ونهاية يوليو الماضي، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، موسكو، بدعوة من سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي.

ومنتصف يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل رسمية إلى روسيا توجت بـ "إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة" بين البلدين. 

أسطول البحر الأسود مناورات روسيا والجزائر وزارة الدفاع الروسية الجيش الروسي جيش الجزائر

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