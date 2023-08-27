الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عكاشة لـ"الشاهد": مصر شهدت عنفًا احترافيًا واستحلالًا للدماء والميل للتكفير

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز و العميد خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن إدارة الدولة المصرية للجماعات الإسلامية في السجون.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه كان هناك مشكلة في البداية بسبب التدخل العددي، بسبب تداعيات اغتيال رئيس الدولة المصرية الرئيس السادات.

وأضاف أن مصر شهدت عنفاً احترافيًا واستحلالًا للدماء والميل للتكفير، وكان هناك عنف احترافي لأن الفكرة أكثر تطور في التوحش واستحلال الدماء والأموال، المستدعاة من فكر سيد قطب، وكان هناك مشكلة بوصول كل هذه الأعداد للسجون، ولكن كان هناك معالجة مصرية وتجربة تمت الإشادة بها من مراكز الأبحاث، لأن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في أكبر تجربة مراجعات فكرية في السجون.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز خالد عكاشة

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