"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب الدفعة الأولى من طلاب الهندسة والتجارة

سلمت المهندسة ريهام سمير الدرديري رئيس قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شهادات تدريب طلبة كليات الهندسة والتجارة للدفعة الأولى من الطلاب المتدربين.

كانت إدارة تدريب الكابلات بالإدارة العامة لمركز التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تنفيذ برنامج " كابلات الجهد المتوسط ومهارات لحام علب التوصيل والنهاية والالبو " - هندسي في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٩إلى ٢٠٢٣/٨/٢٣

ووفقا لبيان صادر عن شركة كهرباء الإسكندرية ففي خلال استكمال برامج تدريب و إعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع

فقد تم بقطاع المنتزة استكمال برنامج (التحول الرقمي) و قام بإلقاء المحاضرة المحاسب هادي عبد العزيز "مدير إدارة البنوك والصرف الإلكترونية"، و بقطاع غرب أيضا تم استكمال برنامج (لوحات التوزيع و التحكم) وألقى المحاضرة المهندس محمد البهي مدير إدارة صيانة خلايا التوزيع.

أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المرحلة الأولى من تطوير القري والنجوع الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أعدت الشركة الدراسات والرسومات والتصميمات الفنية الخاصة بعمليات تطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع الواقعة داخل المبادرة .

ووفق تقرير اطلعت عليه “الدستور” حول الموقف التنفيذي لعمليات التطوير التي تتم في 4 مراكز رئيسية تقع جميعها في مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تهدف عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع طبقا لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

ويتم تنفيذ عمليات التطوير في 4 مراكز رئيسية يتبعها 55 نجع وقرية وهي «مدينة برج العرب ويتبعها 8 نجوع ، وقرية أبو صير ويتبعها 13 نجع، وقرية الغربانيات ويتبعها 18 نجع، وقرية بهيج وتبعها 16 نجع».