الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب الدفعة الأولى من طلاب الهندسة والتجارة

طلاب كليات الهندسة
طلاب كليات الهندسة والتجارة خلال تسليم الشهادات

سلمت المهندسة ريهام سمير الدرديري رئيس قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شهادات تدريب طلبة كليات الهندسة والتجارة للدفعة الأولى من الطلاب المتدربين.

 

كانت إدارة تدريب الكابلات بالإدارة العامة لمركز التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من تنفيذ برنامج " كابلات الجهد المتوسط ومهارات لحام علب التوصيل والنهاية والالبو " - هندسي في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٩إلى ٢٠٢٣/٨/٢٣

 

ووفقا لبيان صادر عن شركة كهرباء الإسكندرية ففي خلال استكمال برامج تدريب و إعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع

 

فقد تم بقطاع المنتزة استكمال برنامج (التحول الرقمي) و قام بإلقاء المحاضرة المحاسب هادي عبد العزيز "مدير إدارة البنوك والصرف الإلكترونية"، و بقطاع غرب أيضا تم استكمال برنامج (لوحات التوزيع و التحكم) وألقى المحاضرة المهندس محمد البهي مدير إدارة صيانة خلايا التوزيع.

 

أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المرحلة الأولى من تطوير القري والنجوع الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أعدت الشركة الدراسات والرسومات والتصميمات الفنية الخاصة بعمليات تطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع الواقعة داخل المبادرة .

 

ووفق تقرير اطلعت عليه “الدستور” حول الموقف التنفيذي لعمليات التطوير التي تتم في 4 مراكز رئيسية تقع جميعها في مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تهدف عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع طبقا لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

 

ويتم تنفيذ عمليات التطوير في 4 مراكز رئيسية  يتبعها 55 نجع وقرية وهي «مدينة برج العرب ويتبعها 8 نجوع ، وقرية أبو صير ويتبعها 13 نجع، وقرية الغربانيات ويتبعها 18 نجع، وقرية بهيج وتبعها 16 نجع».

توزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء كهرباء الإسكندرية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

مواد متعلقة

2,5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في الشرقية من 2014 حتى مارس 2023

الأكثر قراءة

"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب الدفعة الأولى من طلاب الهندسة والتجارة

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية تجارة 2023 علمى علوم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

المركز الأمريكى للأعاصير: العاصفة المدارية "إداليا" تتجه نحو فلوريدا

شعيب يشيد بمنتجات أبناء مطروح المشاركة فى "أيادى مصر"

خالد عكاشة لـ"الشاهد": تنظيم التوحيد والجهاد أعلن إجراءه عملية تفجيرية كل عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ