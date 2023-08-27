إطلاق قافلة راعى مصر الطبية فى قرية رأس الحكمة بمطروح

تحت مظلة التحالف الوطني..

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة "راعي مصر" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في وحدة الرعاية الصحية بقرية رأس الحكمة.

_ التخصصات الطبية

ضمت القافلة 5 تخصصات طبية "باطنة، عظام، أطفال، جلدية، رمد"، لتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالمجان وتخفيف العبء عنهم، حيث رصدت «الدستور» بالصور أعمال القافلة المجانية بالوحدة الصحية.

الكشف بالمجان على أهالى قرية رأس الحكمة شرق مطروح

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية صحة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه في ظل تعاون وزارة الصحة مع مؤسسات المجتمع المدنى تم تقديم كافة التسهيلات لانطلاق فعاليات قافلة مؤسسة راعى مصر، والتي تمت إقامتها تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للكشف بالمجان على أهالى قرية رأس الحكمة شرق مطروح.

إطلاق 10 قوافل طبية شهريا تابعة لوزارة الصحة بالتجمعات الصحراوية

وأوضح، أن مديرية الصحة بمطروح تطلق قوافل طبية مجانية بمعدل 10 قوافل شهريًا لتقديم الخدمات الطبية لأهالى محافظة مطروح وخاصة فى القرى والتجمعات الصحراوية، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لتدخل جراحى إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الكاملة للأهالى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أحد الأهالى: شكرًا التحالف الوطنى

من جانبه، أكد سلطان الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار وأحد أبناء قرية رأس الحكمة خلال حديثة لـ"الدستور، أن الوحدة الصحية بقرية رأس الخدمة تخدم 5 مناطق وهى "الداخلة، والقواسم، وكشوك عميرة، واطنوح، والقرية الأم وهى رأس الحكمة" مقدمًا الشكر إلى التحالف الوطني ومؤسسة راعى مصر علي القافلة الطبية المجانية التى تم تنظيمها لخدمة أبناء القرية فى الوحدة الصحة.

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية