الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني..

إطلاق قافلة راعى مصر الطبية فى قرية رأس الحكمة بمطروح

قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة "راعي مصر" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في وحدة الرعاية الصحية بقرية رأس الحكمة.

_ التخصصات الطبية

ضمت القافلة 5 تخصصات طبية "باطنة، عظام، أطفال، جلدية، رمد"، لتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالمجان وتخفيف العبء عنهم، حيث رصدت «الدستور» بالصور أعمال القافلة المجانية بالوحدة الصحية.

الكشف بالمجان على أهالى قرية رأس الحكمة شرق مطروح

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية صحة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه في ظل تعاون وزارة الصحة مع مؤسسات المجتمع المدنى تم تقديم كافة التسهيلات لانطلاق فعاليات قافلة مؤسسة راعى مصر، والتي تمت إقامتها تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للكشف بالمجان على أهالى قرية رأس الحكمة شرق مطروح.

إطلاق 10 قوافل طبية شهريا تابعة لوزارة الصحة بالتجمعات الصحراوية

وأوضح، أن مديرية الصحة بمطروح تطلق قوافل طبية مجانية بمعدل 10 قوافل شهريًا  لتقديم الخدمات الطبية لأهالى محافظة مطروح وخاصة فى القرى والتجمعات الصحراوية، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لتدخل جراحى إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الكاملة للأهالى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

أحد الأهالى: شكرًا التحالف الوطنى  

من جانبه، أكد سلطان الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار وأحد أبناء قرية رأس الحكمة خلال حديثة لـ"الدستور، أن الوحدة الصحية بقرية رأس الخدمة تخدم 5 مناطق وهى "الداخلة، والقواسم، وكشوك عميرة، واطنوح، والقرية الأم وهى رأس الحكمة" مقدمًا الشكر إلى التحالف الوطني ومؤسسة راعى مصر علي القافلة الطبية المجانية التى تم تنظيمها لخدمة أبناء القرية فى الوحدة الصحة.

قافلة راعي مصر الطبية

قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
قافلة راعي مصر الطبية
مطروح التحالف الوطني مؤسسة راعي مصر قافلة طبية مجانية قرية رأس الحكمة

مواد متعلقة

"صحة مطروح": مناظرة 1292 حالة مرضية ضمن مبادرة "الكشف والعلاج عن بعد"

الأكثر قراءة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى