فيها حاجة حلوة.. طفل يتبرع بـ مدخراته لتجهيز عروسة بالفيوم

في لفتة إنسانية لمست قلوب الجميع داخل قرية بيهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، أقدم طفل يدعى مالك أحمد رمضان 5 سنوات، بالتبرع بـ مدخراته التي جمعها من مصروفه اليومي لتجهيز عروسة يتيمة من أبناء القرية.

وعن سبب تبرع مالك بمدخراته قال والد الطفل مالك لـ«الدستور»: «كنت أتحدث مع زوجتي عن قيام أهل القرية بجمع تبرعات لتجهيز إحدى بنات القرية وكنت أتحدث عن معاناة والدة الفتاة في تجهيز ابنته، وفجأة وبكل عفوية وبراءة قال لي مالك خد الحصالة أنا معايا فلوس كتير هتبرع بيها للعروسة وأصر على الذهاب إلى منزل الفتاة لإعطائها مدخراته».



والد الطفل مالك ذهبنا لإعطاء العروسة حصالة مالك

وأضاف والد الطفل: «وبالفعل ذهبت مع مالك إلى منزل الفتاة وقام مالك بإعطاء الفتاة مدخراته، واستقبلته الفتاة بحالة من السعادة والفرحة».