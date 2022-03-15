محافظ الفيوم يشهد احتفالية تسليم جهاز 250 عروسة لليتيمات وغير القادرات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل تسليم جهاز 250 عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، التي نظمتها جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، بالتعاون مع المحافظة، وبنك الكساء، ومؤسسة العربي، ومجموعة الجارحي، بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم.





جاء ذلك بحضور، اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس جمال الجارحي رئيس مجموعة الجارحي للصلب، والعميد أحمد بدوى المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادى قارون، ومنال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء، و اسماعيل داوود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي، وعدد من وكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والفتيات المستحقات وأسرهن.





بدأ الحفل بطابور استقبال العرائس مصحوباً بالأغاني والزغاريد والموسيقى، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرة غنائية لفريق كورال قصر ثقافة الفيوم.



خلال كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن فخره واعتزازه أنه ابن من أبناء مصر وواحد من شعبها، مقدما التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفيوم القومي واقتراب شهر رمضان الفضيل، فضلاً عن تهنئة بنياته من عرائس الحفل، مؤكداً أن تلك المناسبة جمعت أيقونات لها تأثير كبير مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية الرياضية، إضافة لرجال أعمال لهم باع طويل في العمل الخدمي العام، بجانب المؤسسات والمجموعات والشركات الكبرى التي شاركت بالحفل، مؤكداً أن تلك الكوكبة تعد رموزاً مصرية قادرة على التحدي، ومساندة الدولة المصرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وقال المحافظ، أن الاحتفال ببناتي العرائس من دواعي سروري فهن هوانم اليوم وملكاته وسيدات الغد، مؤكداً عليهن بمتابعة البرامج الصحية لتنظيم الأسرة مثل "2كفاية" لبناء مجتمع متكامل يتمتع بالرعاية الصحية والتعليمية، فعرائس اليوم هن رعاة النشء الذين سيحملون على عاتقهم مسئولية الوطن مستقبلاً، مشيراً إلى أن مصرنا ستظل بخير ولن تهتز أبداً، بفضل الله وحفظه لها، وفى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح اليسي رئيس الجمهورية، وتكاتف الحكومة والشعب معاً.

كما أشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، في رعاية الأيتام والفتيات غير القادرات، بشتى أنحاء المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، كما أعرب عن شكره وتقديره لمسئولي مجموعة الجارحي، وبنك الكساء المصري، ومؤسسة العربي، وكافة الشركات المساهمة في تجهيز العرائس ومساندتهم الفاعلة في الاحتفالية، مؤكداً على أهمية الاستمرارية في الأعمال الخيرية.





ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم، لدوره الحيوي ومساندته المستمرة للجمعيات الأهلية، مضيفاً بأنه تم اختيار الفتيات المستحقات بعد عمل البحث الاجتماعي والميداني اللازمين، من خلال مسئولي الجمعية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، مشيراً إلى أن كل جهاز عروسة تصل قيمته إلى 15 ألف جنيه ويشمل ثلاجة وغسالة وبوتجاز وخلاط ومكوى كهربائية وطقم ميلامين وألومنيوم، ومجموعة من الأدوات البلاستيكية، لافتاً إلى أن بنك الكساء يقدم بهذا الحفل 250 شنطة عروسة بقيمة 10 ألاف جنيه، تحتوي كل شنطة على لحاف فايبر، وبطانية، وسجادة، وعدد3 ملايات سرير، ومفرش، وحذائين، وعدد 2 ترنج، وعدد 4 عبايات، وأدوات خاصة بالعروس.





وخلال الحفل، أعلنت مجموعة الجارحي عن التبرع بألف جنيه لكل عروسة، فضلاً عن التبرع بقيمة إنشاء بوابة الفيوم الرئيسية ضمن أعمال تطوير المدخل الرئيسي للمدينة، إضافة للتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لفريق الكورال بقصر الثقافة المشارك بالحفل، كما أهدت مجموعة النساجون الشرقيون 100 سجادة للعرائس، كما تم تكريم عدد 15 أماً مثالية ومنحهن عدداً من الأجهزة الكهربائية ضمن فعاليات الاحتفالية.

وفي ختام الحفل أهدى رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، درع الجمعية لمحافظ الفيوم، ونائبه، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من الشخصيات المشاركة بالحفل، تقديراً لدورهم الإيجابي في الارتقاء بشتى مجالات الحياة، ومساندتهم ودعمهم الدائم لمنظمات المجتمع المدني.