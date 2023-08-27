الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد عودته.. هل إنتر بحاجة إلى ألكسيس؟

ألكسيس
ألكسيس

يبدو أن المردود الذي قدمه التشيلي ألكسيس سانشيز مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الموسم الماضي نال استحسان الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي كما أن إنزاجي أراد أن يستفيد من خبرات ألكسيس الكبيرة إذ عمره 34 عاما، وإلا لماذا سعت ادارة إنتر إلى التعاقد مع ألكسيس، وعودته مرة أخرى إلى صفوف إنتر لمدة موسم واحد؟

ولكن السؤال : هل إنتر بحاجة ماسة إلى عودة ألكسيس؟

والسؤال لأن إنتر يملك بالفعل في صفوفه 4 مهاجمين صرحاء آخرين، وهم الأرجنتيني لاتارو مارتينيز، والفرنسي ماركوس تورام، والنمساوي ماركو ارناوتوفيتش، والإيطالي سيباستيانو إسبرزيتو.

ألكسيس مع مارسيليا

على أي حال لعب ألكسيس مع مارسيليا 44 مباراة، وسجل 18 هدفا، وصنع 3 أهداف، وهي موزعة كالتالي :

35 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي، وسجل 14 هدفا، وصنع 3 أهداف.

4 مباريات في بطولة كأس فرنسا، وسجل هدفين.

5 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل أيضا هدفين.

وقبها كان ألكسيس لاعبا في صفوف إنتر لمدة 3 مواسم من قبل، الموسم الأول كان 2019 – 2020، وكان قد انضم إليه في أغسطس 2019 على سبيل الاعارة قادما من نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي.

 

 

 

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ألكسيس مع إنتر في موسم 2019 - 2020

وشارك مع إنتر في هذا الموسم في 32 لقاء، ولم يحرز سوى 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة حاسمة، وهي مقسمة كالآتي:

22 لقاء في بطولة الدوري الإيطالي، وأحرز الأهداف الأربعة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

4 لقاءات في بطولة كأس إيطاليا.

لقاء وحيد في التشامبيونزليج، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

5 لقاءات في بطولة الدوري الأوروبي.

ألكسيس مع إنتر في موسم 2020 - 2021 

وبعد هذا الموسم الاعارة انتقل ألكسيس إلى إنتر بشكل نهائي في صفقة انتقال حر، وبقى في صفوف إنتر لمدة موسمين، الموسم الأول كان 2020 – 2021، ولعب فيه 38 مباراة مسجلا 7 أهداف، وصانعا 8 أهداف، وهي :

30 مباراة في الكالتشيو مسجلا الأهداف السبعة، وصانعا 7 أهداف.

3 مباريات في كأس إيطاليا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ألكسيس مع إنتر 2021 - 2022

والموسم الثاني كان 2021 – 2022، وشارك فيه في 39 لقاء محرزا 9 أهداف، ومقدما 5 تمريرات حاسمة بواقع :

27 لقاء في الدوري الإيطالي محرزا 5 أهداف، ومقدما 3 تمريرات حاسمة.

5 لقاءات في كأس إيطاليا محرزا هدفين، ومقدما تمريرة حاسمة واحدة.

لقاء كأس السوبر الإيطالي، وأحرز هدفا في انتصار إنتر على نادي يوفنتوس بنتيجة 2 – 1.

6 لقاءات في التشامببيونزليج محرزا هدفا، ومقدما تمريرة حاسمة واحدة.

ألقاب ألكسيس مع إنتر

وحصل ألكسيس مع إنتر على 3 ألقاب، وهي الكالتشيو في موسم 2020 – 2021، وكأس إيطاليا في موسم 2021 – 2021، وكأس السوبر الإيطالي في عام 2021.

الملاحظ أن مشاركات ألكسيس مع مارسيليا في موسم واحد أكثر من مشاركاته مع إنتر في أي موسم من الثلاثة التي قضاها فيه.

فهل يقدم ألكسيس مع إنتر في الموسم الحالي أفضل مما قدمه مع إنتر في المواسم الثلاثة السابقة، ويساعده على حصد الألقاب؟

إنتر ألكسيس مارسيليا إنزاجي الدورى الايطالى الدوري الفرنسي

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