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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركوس تورام يستعد للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى إنتر ميلان

ماركوس تورام
ماركوس تورام

بات النجم الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق، قريبًا من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي بروسيا مونشنجلادباخ قد أعلن رحيل ماركوس تورام، عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022 - 2023.                     

ماركوس تورام يستعد للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى إنتر ميلان

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن ماركوس تورام بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن ماركوس تورام يتواجد حاليًا في ميدنة "ميلانو"، استعدادًا للخضوع للفحص الطبي؛ تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف إنتر ميلان والتوقيع على العقود.

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أن ماركوس تورام توصل لاتفاق مع إدارة إنتر ميلان، بالانضمام إلى الفريق الإيطالي في صفقة انتقال حر بالمجان، وبعقد لمدة 5 مواسم.

وكان ماركوس تورام محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف الحالي، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني، ميلان الإيطالي، أرسنال، تشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا.

وشارك المهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، في 30 مباراة مع بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي 2022 - 2023، سجل خلالهم 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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