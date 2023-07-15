إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم يان سومر من بايرن ميونخ

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي بحثه عن إبرام صفقة قوية جديدة لتدعيم مركز الحراسة في الموسم الجديد 2023-204.

إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم الحارس يان سومر من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي إنتر ميلان أبدى رغبه في التعاقد مع النجم السويسري يان سومر، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع يان سومر بشأن الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن مسئولي إنتر ميلان توصلوا لاتفاق نهائي مع سومر بشأن البنود الشخصية في العقد، على أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الصحفي "فابريزيو رومانو" أن الاتفاق بين الناديين لم يتم حتى الآن، ولكن المفاوضات مستمرة بينهما، أملًا في حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ويعاني فريق إنتر ميلان حاليًا من عدم تواجد حارس مرمى مميز، خاصة بعد رحيل الحارس سمير هندانوفيتش، بجانب اقتراب أندريه أونانا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

في المقابل، ينتظر فريق بايرن ميونخ عودة مانويل نوير في الموسم الجديد 2023-2024، في ظل خضوعه للبرنامج التأهيلي لحين تعافيه بشكل نهائي.

وكان يان سومر قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك معهم في 36 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وانضم يان سومر إلى صفوف بايرن ميونخ، لتعويض غياب الألماني مانويل نوير، بعد تعرّضه لإصابة بكسر في الساق أثناء رحلة تزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس السويسري، صاحب الـ34 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.