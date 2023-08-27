هل يسعى البرهان لنقل الحكومة إلى مدينة بورتسودان أم أنها مجرد زيارة؟

شهدت الأراضي السودانية خلال الفترة الماضية، العديد من الأحداث مع ارتفاع شدة الاشتباكات بين طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

فيما تداولت المصادر أخبارًا عن مقتل قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو "حميدتي"، خلال الفترة الماضية بسبب عدم ظهوره، بجانب أنباء نقل الحكومة إلي بورتسودان وخاصة عقب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم إلي المدينة، فما حقيقة تلك الأنباء ومدى تنفيذها على الأرض.

حسب الرسول: عهد السودانيون عقد اجتماعات مجلس الوزراء في مدن كثيرة

في هذا السياق، قال محمد حسب الرسول الباحث والسياسي السوداني: الفريق الأول عبدالفتاح البرهان هو رئيس مجلس السيادة، وبالتالي هو رئيس الدولة، ومن الطبيعي أن يقوم بزيارة إلى بورتسودان أو أي مدينة سودانية أخرى.

وحول أنباء نقل الحكومة إلي بورتسودان، قال حسب الرسول في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الحديث عن نقل الحكومة إلى مدينة بورتسودان يلزم الإشارة إلى أن ذلك أمر طبيعي، ففي كل دولة توجد عاصمة ثانية ينتقل إليها مجلس الوزراء في الأحوال الطبيعية ناهيك في ظروف الحرب.

وأضاف حسب الرسول: قد عهد السودانيون عقد اجتماعات مجلس الوزراء في مدن كثيرة، فسبق أن عقد محمد أحمد المحجوب كثيرًا من اجتماعات حكومته في ستينيات القرن الماضي في مدينة أركويت بشرق السودان، وتكرر الأمر في حقبة الرئيس جعفر نميري وفي حقبة الرئيس السابق عمر البشير الذي عقدت حكوماته طوال 30 عامًا اجتماعات في كل عواصم الولايات في الشمال والجنوب.

ما هي حقيقة مقتل حميدتي وقلة ظهوره

وحول الأنباء التي ترددت حول مقتل حميدتي، قال حسب الرسول إن الاختفاء الطويل لقائد قوات الدعم السريع يشكك في وجوده حيًا، إذ لم يتمكن الرجل من الظهور مع قواته منذ شهور، الأمر الذي فسر بمقتله أو بإصابته إصابة بالغة تمنعه من تفقد قواته وقيادتها والتحدث معها.