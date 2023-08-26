"تأكيد مصرى على أمن واستقرار السودان".. مصر والأزمة السودانية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا بعنوان "مصر والأزمة السودانية".

مصر والأزمة السودانية:

مصر تؤكد وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه.

الرئيس المصري ونظيره الجنوب سوداني يطلقان نداء لوقف القتال في السودان.

الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يتفقان على ضرورة بدء الحوار.

الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يشجعان الأطراف على وقف إطلاق النار.

الرئيس السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي دعم مصر الكامل للشعب السوداني.

وزير الخارجية سامح شكري زار تشاد وجنوب السودان لبحث الأزمة السودانية في 8 مايو الماضي.

رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة.

الرئيس السيسي يؤكد محددات السياسة تجاه السودان وعدم التدخل في شئونه.

الرئيس السيسي استقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في 18 يونيو الماضي ويؤكد دعم السودان.

مصر استضافت قمة دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي.