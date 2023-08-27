خبير سوداني يكشف لـ"الدستور" أسباب تواجد "البرهان" في بورتسودان وحقيقة مقتل "حميدتي"

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، قال خالد الفكي، الكاتب الصحفي والباحث السياسي السوداني، زيارة البرهان، إلي بورتسودان يعد نقلة وتطور لافت في الشأن الداخلي السواني بعد مرور 5 شهور على الحرب الحالية وتشير إلى أن هناك استقرار في العمل الميداني والا ما كان البرهان انتقل من العاصمة الخرطوم إلى بورتسودان.

وأكد الفكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وجود البرهان في بورتسودان تأتي كدلالة على أن الأوضاع الأمنية في تحسن مضطرب، وهناك ملفات الآن يجب على البرهان أن يسير في اتجاهها سواء كانت تتعلق بالعمل الدبلوماسي والسياسي أو العمل الاقتصادي بجانب النظر في ضرورة وجود حكومة طوارئ وتصريف أعمال لسد النقص في الخدمات التي يعاني منها السودانيين المتعلقة بالكهرباء والمياه وتوفير ما يمكن توفيره في مناطق النزاعات وتقديم الاحتياجات الانسانية سواء من خلال المساعدات وخلافه.

من المهم وجود حكومة تنفيذية وأن تكون بورتسودان عاصمة مؤقتة

وأشار الفكي إلى أن وجود البرهان يأتي متزامنًا مع سير العمليات في الخرطوم وتقدم الجيش بشكل كبير في عدد من المحاور وانتقاله من محور النفس الطويل إلي مهاجمة وإنهاك قوات الدعم السريع في مواقعه وهذه هي سياسية واستراتيجية جديدة يقدم عليها الجيش السوداني وربما البرهان اطمأن ولذلك غادر إلى بورتسودان ليباشر مهامه الرئاسية وينصرف إلى ملفات أخري سواء تتعلق بدبلوماسية الجوار مع مصر أو دول الخليج أو دول أخرى، وملفات اقتصادية وإنسانية والعمل العسكري وضرورة توفير احتياجات للجيش السوداني، مؤكدًا أنها خطوة جديدة تدفع في سير العمل الميداني والسياسي في السودان بشكل عام وتفتح المجال أمام حل سياسي ربما يتوافق عليه بعد التقدم العسكري.

وأشار الفكي إلى أن الأوضاع في السودان تستدعي وجود حكومة تنفيذية حتى تقوم بتصريف مهام العمل التنفيذي المتعلق بالمواطنين وبالتالي من المهم جدًا ان تكون بورتسودان عاصمة مؤقتة لتسيير كافة العمل التنفيذي للحكومة المرتقب تشكيلها وفقًا لتقارير ومصادر متعددة.

الفكي: البرهان قد يقوم بزيارة للقاهرة خلال الأيام المقبلة

وتابع الخبير السوداني "بالتالي الآن هناك ملامح مرحلة جديدة في السودان تبدأ بوجود البرهان في بورتسودان، لافتًا إلى أن البرهان قد يقوم بزيارة خلال أيام إلي القاهرة لبحث الكثير من القضايا المشتركة والنظر لضرورة أن تكون هناك علاقة تقوم علي تبادل المصالح وحسن الجوار الذي هو يمثل عمق لكل من الخرطوم والقاهرة، مؤكدًا أن الأمن الاستراتيجي واحد سواء كان في مصر أو السودان فبالتالي ما يحدث في السودان من اضطرابات وحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الآن سيكون ملف حاضر بقوة في اجتماع القاهرة المقبل وضرورة أن يكون الجيش السوداني هو المنتصر ويحصد كافة الانتصارات حتى يكون ظهر مصر مؤمن لأن أي تحركات للدعم السريع المنفلت دون شك يؤثر سلبًا على دول الجوار وعلى رأسها مصر.

حقيقة مقتل حميدتي واستخدام الذكاء الاصطناعي في ظهوره وسط قواته

وحول تصريحات السفير السوداني في ليبيا حول مقتل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال الفكي وفقا لمصادر متعددة وربما السبب الأبرز وراء تلك التصريحات هو غيابه لفترة طويلة عن التصريحات وظهوره اعلاميا، وسمعنا قصصا عن ذهاب الدعم السريع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ومحاكاة وجود حميدتي وسط جنوده، وربما هذه التقنية موجودة، ولكن حتى هذه اللحظة التكهنات الأكبر تتحدث أن حميدتي لم يتوفى ولكنه ربما مصاب اصابة خطرة ويتلقي علاج طويل وهذا ما يفسر غيابه لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن شخصية حميدتي تقوم علي التصريح المتبادل والظهور الإعلامي اللافت لأنه محب للظهور الإعلامي، وغيابه يكون سببه التكهنات بأنه في عداد الموتى إلا أنه يكون مصاب، وخاصة أننا لم نراه في أي ظهور حقيقي كما ظهر البرهان في أكثر من مناسبة بين قواته وتحركاته في العاصمة والمناطق الاستراتيجية وحتي المواطنين شاهدوه في ام درمان وولاية نهر النيل فبالتالي تشير الأنباء إلى أن حميدتي في عداد الموتى.