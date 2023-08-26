السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: جولات البرهان بالخرطوم إعلان عن المرحلة الأخيرة لإنهاء تمرد الدعم السريع

البرهان
البرهان

قال الكاتب والباحث السوداني مجدي عبد العزيز، إن جولات عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الخرطوم إعلان عن المرحلة الأخيرة لإنهاء تمرد الدعم السريع.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن القوات المسلحة السودانية خلال الفترة الأخيرة تطور من أساليبها في ظل مواجهة تمرد الدعم السريع.

وأكد الكاتب والباحث السوداني أن القوات المسلحة كانت تواجه هذا التمرد باستراتيجية واضحة ومتماسكة نتج عنها هذا الاستنزاف الكبير للقوات المتمردة وهذا الخفض الكبير في قوات الميليشيا المتمردة.

باحث سوداني: قوات الدعم السريع تعرضت لعمليات تدمير واسعة

وتابع: "قوات الدعم السريع المتمردة تعرضت لعمليات تدمير واسعة وفقدت عناصر وآليات بشكل كبير وواضح".

واستكمل: "قوات الدعم السريع أرادت توصيل أن البرهان مختبئ داخل بدروم في القيادة العامة وهذا أمر غير صحيح والبرهان موجود في مناطق كثيرة ويزور العديد من المواقع".

وأشار إلى أنه يرى جولات البرهان في عدد من المواقع بمثابة إعلان عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في المشهد السوداني.

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