الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

 المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

النفط
النفط

أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» تقريرها اليوم بشأن المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار النفط الخام

وأوضحت «الأوابك» فى تقريرها، أن أسعار النفط الخام تنخفض للأسبوع الثاني على التوالي في الأسواق الآجلة، بنسبة بلغت نحو 0.4% لخام برنت و1.7% لخام غرب تكساس الأمريكي.

 

العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام

 

وقالت المنظمة، إن المخاوف بأن تؤدي الأزمة الاقتصادية في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط الخام، وانخفاض النشاط التجاري في أوروبا، إلى إضعاف توقعات الطلب على النفط.

كما أن تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات، على خلفية ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020 وهو 12.8 مليون برميل يومياً، وتوقع ارتفاع إنتاج إيران إلى 3.4 مليون برميل يومياً في نهاية شهر سبتمبر القادم، مع إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على فنزويلا مما قد يسمح لها بتصدير المزيد من النفط الخام.

 

وأشارت الأوابك، إلى أن ارتفاع مخزونات الجازولين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع بلغ حوالي 1.5 مليون برميل، في ظل ضعف الطلب المحلي مع اقتراب موسم القيادة الصيفي من نهايته، كما أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، بدعم من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.

 

كما انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية ديسمبر 2022 وهو نحو 433.5 مليون برميل، في ظل زيادة طلب مصافي التكرير إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.

 

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وكذلك انخفضت عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022 وهو 512 حفارة، في مؤشر على إمكانية تراجع الإنتاج المستقبلي، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت لمصفاة Garyville التابعة لشركة ماراثون بتروليوم - ثالث أكبر مصفاة تكرير أمريكية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 596 ألف بي - بسبب اندلاع حريق.

وسجلت عقود خام برنت 84.48 ، بارتفاع 12%  مقارنة بمستويات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس 79.83 دولار/برميل بارتفاع 13% مقارنة بمستويات قبل الأزمة .

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