الجبهة الوسطية تعلن دعمها الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الجبهة الوسطية، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها بصدد تدشين حملة شعبية للتأكيد على دعمها للرئيس ودعوة المصريين إلى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال مسيرة التنمية التي بدأها وحقق فيها أشواطًا هائلة.

الضرورة تفرض استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي



وقال صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، والمنسق العام للجبهة الوسطية، إن الضرورة تفرض استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتياج البلاد والشعب إليه في استكمال الخطوات الجبارة التى أتمها في مسيرة تنمية مصر، وما زال أمامه الكثير داخليا وخارجيا.



وأثنى "القاسمي" على اختيار مصر عضوا رسميًا في عضوية منطمة البريكس بداية من يناير العام المقبل كعضو جديد إضافة لدولتين عربيتين هما الممكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لافتًا إلى أن هذه الإنجاز تكليل لنجاحات الرئيس السيسي محليًا وعالميًا.



وأكد "القاسمي" أن البلاد ما زالت بحاجة لقيادة رشيدة حكيمة مثل الرئيس السيسي، والذي كان ترشحه للرئاسة ضرورة طالبه بها الشعب المصري، ومنهم الجبهة الوسطية.



وأوضح المحامي الحقوقي أن دعمه الشخصي ودعم الجبهة الوسطية للرئيس لن يقل جهدًا عن دعمه سابقًا، داعيًا المصريين إلى المشاركة ذكريات دعم الرئيس سابقًا والتأكيد على دعمه حاليًا لتكون مظاهرة عالمية في حب مصر والرئيس على مواقع التواصل الإجتماعي بربط الماضي القريب بالحاضر، بذكر نماذج الدعم السابقة من المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائدًا لمصر، ومحققًا لتنميتها ومنفذًا لحتمية التاريخ باستعادة مكانة مصر محليًا ودوليًا.

