رئيس مجلس السيادة السوداني يصل مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

واستقبل البرهان في مطار بورتسودان الدولي، مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس وعدد من الوزراء ومدير جهاز المخابرات العامة ووالي ولاية البحر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز" إن القصف المدفعي في السودان لم يتوقف منذ يوم 15 أبريل الماضي حتى اليوم.

وأضاف عوض الله خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه من الملاحظ خلال الأيام الماضية تضاعف العمليات العسكرية، مع محاولة قوات الدعم السريع لتحقيق نصر لها على أرض الواقع خصوصًا بعد خروج عبد الفتاح البرهان في جولات لوحدات عسكرية، وكذلك الانتصارت التي حققها الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في معركة سلاح المدرعات.

وأكد أن قوات الدعم السريع تكبدت خلال معركة سلاح المدرعات خسائر كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن سلاح المدرعات من الأسلحة المهمة جدًا بالنسبة للقوات المسلحة السودانية ولهذا الصراع محتدم.



السماني عوض الله: الدعم السريع تسعى لرفع الروح المعنوية لقواتها

وتابع: "قوات الدعم السريع تسعى لرفع الروح المعنوية لقواتها التي انهارت بسبب الهجوم الذي تعرضت له من قوات الجيش السوادني، كذلك خروج البرهان أدى إلى حدوث هبوط حاد في معنويات الدعم السريع".

وعن نية البرهان مغادرة السودان لإجراء محادثات مع دول الجوار قال السماني عوض الله: "رئيس مجلس السيادة سيبدأ في ترتيب جولات إقليمية وسيبدأها بمصر نظرًا للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وطرحها لمبادرة مش شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في السودان