الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جولة لرئيس مجلس السيادة السودانى فى المواقع العسكرية بالخرطوم

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

يجري عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بالسودان، جولة في مواقع عسكرية بـالخرطوم وأم درمان وبحري، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، عن أن الفرقة 16 مشاة في نيالا تصدت لهجوم العدو وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والأسلحة والآليات.

وأوضح بيان الجيش السوداني، الذي صدر، الثلاثاء، أن سلاح المدرعات تمكن مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قِبل عناصر بالدعم السريع، التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة.

-  قوات الجيش السوداني تبسط كامل سيطرتها على سلاح المدرعات 

وذكر البيان أن قوات الجيش السوداني تبسط كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة السودانية تحقق في قطاعات مختلفة من منطقة العاصمة المركزية نجاحات، وهي مستمرة في أداء واجباتها لحين القضاء على آخر متمرد.

وفي سياق آخر، أعلنت منظمة Save the children الخيرية الدولية عن أن حوالي 500 طفل ماتوا جوعًا في السودان  منذ اندلاع النزاع في بلادهم في أبريل الماضي.

وذكرت أن ما لا يقل عن 498 طفلًا في السودان وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعًا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.

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