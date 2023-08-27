الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبى بين مانشستر سيتى وشيفيلد.. هالاند يهدر ركلة جزاء

مانشستر سيتي - شيفيلد
مانشستر سيتي - شيفيلد

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة من  الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل عندما تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 36.

النرويجي إيرلينج هالاند تولى تنفيذ الركلة الجزائية، لكنه أخفق في تسجيلها بتسديد الكرة في القائم الأيمن في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويقود ليلو الفريق بعد خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية سيغيب على إثرها حتى التوقف الدولي.

ودفع ليلو بالثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في هجوم السيتي ويجاوره جاك جريليش، بينما ظهر الوافد الجديد البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء.

التشكيل.. هالاند وألفاريز يقودان هجوم السيتي أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، جفارديول، أكي.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودري، سيلفا.

خط الهجوم: جريليش، هالاند، ألفاريز.

 

السيتي يعلن غياب جوارديولا لعملية جراحية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا الثلاثاء، عن خضوع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية ناجحة.

وقال بيان السيتي: "خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر".

وأضاف: "وكان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، وكانت الجراحة ناجحة وسيتعافى بيب الآن ويستعيد تأهيله في برشلونة".

وأتم: "في غيابه، سيشرف المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول في ملعب التدريب وسيتولى مهامه على خط التماس حتى عودة جوارديولا، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

 

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