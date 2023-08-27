في مختلف محافظات مصر.. كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 زاد البحث عن هذه الكلمات على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك كي يستعلم طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة لهم في المرحلة الثالثة والمنتظر إعلان التفاصيل عنها قريبًا.

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023

يستعرض موقع الدستور في التقرير التالي كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 المتبقي فيها أماكن شاغرة أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

كليات المرحلة الثالثة للثانوية 2023

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

كليات ومعاهد الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تربية نوعية موسيقية المنوفية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين بور سعيد

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بدمياط

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية نوعية فنية سوهاج

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

الفني للفنادق بور سعيد

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

الفني للفنادق المطريه

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر