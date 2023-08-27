الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق مؤتمر الأسرة لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

كنيسة
كنيسة

نظمت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، مؤتمرها لاجتماع خدمة الأسرة، تحت شعار "نتجدد معًا"، انطلاقًا من الآية القائلة "تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم"، بمدينة عرابي، بالعبور، برعاية  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في المؤتمر الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، بحضور ستين فردًا. 

تضمن برنامج المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، تأمل حول شخصية القديس بولس الرسول، وكيف تغيرت حياته.

كذلك، لقاءات تخص العائلة، والأسرة مثل: أزمة منتصف العمر، والغيرة الزوجية، وغيرها من الموضوعات، والفقرات الأخرى.

الكنيسة الكاثوليكية المؤتمر الاسرة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الإيبارشية

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