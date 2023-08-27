محافظ كفر الشيخ ووزيرا التنمية المحلية والتضامن يفتتحون معرض مشروع "أيادي مصر"

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالورشة الافتتاحية وافتتاح معرض مشروع "ايادى مصر"، اليوم الاحد، والذى اطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم انتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية فى عمومها، بحضور عفاف عاشور، مدير ادارة مشروعك، ومنسقى مشروع ايادى مصر بالمحافظات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الورشه التجريبية بمثابة طوق نجاة، لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالاً للتسويق الالكترونى، والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.

افتتاح معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية

واضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وأشراف المحافظة، مؤكدا أن هناك توجيهات لتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.



وشاركت محافظة كفر الشيخ بالعديد من منتجات السجاد و الكليم والجولان من منتجات مدينة فوه، الذي تتميز به، ونالت المنتجات رضا محافظ كفر الشيخ، ووزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

50 ألف جنيه مخصصة للمحافظة الأكثر تميزا

وجدير بالذكر؛ بأنه سيتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 خمسون الف جنيهاً مصرياً من وزارة التنمية المحلية لصالح المحافظة الاكثر تميزاً فى عرض منتجاتها اليدوية والتراثية فى الجناح المخصص لها فى المعرض.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بالفيروس