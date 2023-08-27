الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير سياحي يشيد بدور الأمن والصحة واستعداداتهم لخروج مهرجان العلمين بصورة مشرفة

هشام ادريس
هشام ادريس

قال هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة والخبير السياحي، وأحد المشاركين بالمهرجان، إن ما حدث بمهرجان العلمين الجديدة يعتبر إنجاز جديد يضاف لصالح الدولة المصرية، بأن يخرج المهرجان بهذه الصورة المشرفة التي تابعها العالم كله، مشيدًا بدور الأمن المصري في تنظيم الحفلات حيث أنه طوال مدة المهرجان لم تحدث مشكلة واحدة بالإضافة إلى تأهب الوحدات الصحية المتواجدة بالساحل الشمالي وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية واستعدادها لاستقبال أي طوارئ.

مهرجان العلمين الجديدة ساهم في استقطاب الأثرياء العرب

وأشار إدريس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المهرجان ساهم بشكل كبير في استقطاب السائحين العرب الأثرياء والأعلى إنفاقًا وهذه النوعية التى نبحث عنها من السائحين الوافدين إلى مصر، كما ظهرت بالساحل الشمالي رياضة البارشوت التي جذبت إليها الكثير من السائحين المتواجدين بالساحل الشمالي، وهي تعد من أنماط السياحة الرياضية والمغامرات، التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة حيث تجذب إليها الكثير من السائحين فئة الشباب، لافتًا أنه من ضمن نجاحات المهرجان إلى بدء المستثمرين العرب بتوجيه استثماراتهم إلى الساحل الشمالي.

وأضاف إدريس أنه يجب التركيز على تسويق الساحل الشمالي بدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية واستقطابهم إلى الساحل الشمالي خلال الموسم الشتوي المقبل، وقد أصبح لدينا مطار العلمين قادرًا على استقبال كافة رحلات المباشرة من الأسواق الأوروبية وهو ما نعمل عليه حاليًا بأن يكون التوافد على  الساحل الشمالي طوال العام وليس مقتصرًا على الموسم الصيفي فقط.

يشار إلى أن الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية تتواصل للدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة للأسبوع السابع على التوالي، وقد حقق المهرجان العديد من النجاحات منذ بداياته في منتصف يوليو الماضي، وقد أعلنت إدارة المهرجان عن إقامة حفل ضخم لنجم الراب “ويجز” على مسرح العلمين أرينا، الجمعة المقبل، 1 سبتمبر.

ويجز مسرح العلمين مهرجان العلمين الجديدة العرب الاثرياء الساحل الشمالى رياضة البارشوت

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