مع بداية مهرجان العلمين الجديدة.. مطار العلمين يستقبل 4 رحلات أسبوعيا من دول الخليج

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤن السياحة، إن مهرجان العلمين الجديدة الذى ينطلق فعالياته يوم 13 يوليو المقبل، ليس حدث ترفيهى وفنى فقط وإنما سيقوم بالترويج للمدينة كقصد سياحى ينضم إلى باقى المقاصد السياحية المصرية، وقد بدأت مدينة العلمين الجديدة فى استقطاب السائحين العرب عبر مطار العلمين منذ العام الماضى، كما استقبل المطار رحلات دولية مباشرة خلال العام الجارى وكان آخرها الرحلة التى استقبلها المطار من كازاخستان.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن مطار العلمين سيستقبل 4 رحلات أسبوعيا قادمة من دول الخليج بداية مع إقامة مهرجان العلمين الجديدة، لافتا إلى أن شركات السياحة بدأت فى الترويج لمدينة العلمين الجديدة مع منظمى الرحلات الأجنبية، موضحا أننا نعمل على أن تكون زيارة العلمين الجديدة ليست مقتصرة على الموسم الصيفى فقط بل تمتد زياراتها طوال العام ووضعها على خريطة السياحة الدولية.

وأوضحت أن السياحة في مصر حاليا ترتكز على مفهوم الاستدامة والاهتمام بتأثير السياحة على المجتمع المحلى وكيفية إشراكه في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى التنمية المجتمعية للقرى الأكثر احتياجا والتي تشارك فيها الوزارة من خلال القرى التي تمتلك مكونات سياحية أو أثرية حيث يتم تدريب المجتمع المحلي بها على التعامل مع السائحين إلى جانب اهتمام الوزارة بالسياحة الريفية وتمكين المرأة.