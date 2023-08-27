الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يلتقى وزيرة الثقافة

فريق عمل مؤسسة YLF،
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عنتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مع فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بهدف عرض أنشطة وبرامج مؤسسة شباب القادة، ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

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بروتوكول تعاون 

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة على عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسة للتوسع في تعزيز الأنشطة الثقافية فى مختلف برامج المؤسسة الموجهة للشباب في المدارس والجامعات، ليتضمن عمل فرق فنية واستعراضية ومشاركتهم فى العروض التابعة لوزارة الثقافة، وإقامة حملات توعية داخل قصور الثقافة، اكتشاف المواهب الفنية وتبنيها داخل مدارس التعليم الفني، بالإضافة الى التدريب على الحرف اليدوية والمشاركة فى المعارض التابعة للوزارة.

ووجه مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلانى على هذا اللقاء، وعلى دعمها الكامل لبرامج المؤسسة داخل المدارس والجامعات.

فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
فريق عمل مؤسسة
فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى
مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي وزيرة الثقافة برتوكول تعاون الحوار الوطنى

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