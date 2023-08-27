غدًا.. كريم عبد العزيز يتحدث عن مشواره الفني لراديو "إنرجي"

يحل النجم كريم عبد العزيز ضيف على راديو “إنرجي NRJ” مع باسم كميل ومنة عامر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث كريم خلال استضافته عن مشواره الفني وبداياته عندما كان طفل صغير وشارك في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، كما يكشف عن أحدث أعماله الفنية وتفاصيل مسلسل "الحشاشين” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن كريم عبد العزيز يشارك في بطولة فيلم “الفرعون الأخير” الذي تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "ميديا هب - سعدي جوهر" حاليا على التحضير له، وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويتناول حياة الفرعون توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج، واهتماما بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين، ويقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه كريم عبد العزيز على مستوى السينما، إذ يحتل وحده المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.