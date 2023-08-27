الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل السفر إلى النمسا.. كولر يحسم مصير المهاجم الجديد للأهلى

كولر
كولر

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول  بالنادي الأهلي على دراسة عدة لاعبين مطروحين أمامه لحسم مصير المهاجم الجديد قبل السفر إلى النمسا صباح الإثنين استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن أن كولر يترقب الموقف النهائى بخصوص إمكانية ضم البرازيلى جوستافو سوزا الذى من الوارد أن تحدث انفراجه من جانبه ناديه جينبوك الكورى الجنوبى بعدما رفع الأهلى عرضه إلى 700 ألف دولار لشراء الفترة المتبقية فى عقده.

سوزا الخيار الأول للمهاجم

وأضاف المصدر أن سوزا يبقى خيارًا مطلوبًا حتى لو تطلب الأمر ضمه في انتقالات يناير المقبلة ورحيل أحد اللاعبين الأجانب في حال سمحت ظروف الفريق وفقًا لمردود كل منهم بالمباريات.

وأشار المصدر إلى أن كولر يفاضل بين الإيفواري كريس بيديا مهاجم فريق سيرفيت السويسري وبين أسماء أخرى لرغبته في استقطاب لاعب صاحب قدرات خاصة يجيد التكيف مع طريقته والمهام التى يرغب في تكليفه بها.

وأوضح المصدر أن مفاوضات إدارة الأهلى لضم البلجيكي من أصل كونغولي لاندرى دياماتا لاعب فريق إسبانيول الإسبانى تعثرت بشكل نهائي بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض مغرية للاستمرار فى أوروبا.

وتابع المصدر أن مسئولي الأهلى يحاولون الضغط على مهاجم إسبانيول الإسباني تحسبا لحدوث أي متغيرات خلال الساعات المقبلة وضم اللاعب لمعسكر الفريق في النمسا حال تعثر سوزا.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.

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