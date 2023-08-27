كولر يتسلم أجهزة القياسات البدنية ومعدات التدريب المتطورة

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تسلم أجهزة القياسات البدنية والفيزيائية وأجهزة خاصة بتتبع نشاط الجسم ومعدات التدريب المتطورة التى ستتم الاستعانة بها فى التدريبات على ملعب مختار التتش بعد فترة طويلة من الانتظار وصلت إلى 10 أشهر على استيرادها من الخارج.

كما تسلم المدير الفني للأهلي كمية كبيرة من الحواجز والشواخص والمجسمات البلاستيكية ذات الطبيعة الخاصة، والتى تم تصنيعها وفقًا لأفضل المعايير ومن نفس النوعية التى تستخدم فى أكبر أندية العالم ومن بين الأجهزة التى تم تسلمها مدفع خاص بتدريب حراس المرمى كما يتم استخدامه لضبط استقبال الكرات من جانب اللاعبين أيضًا.

ونفى مصدر بالجهاز الفنى ما تردد عن وجود أجهزة خاصة بتطوير أداء المدافعين والمهاجمين خاصة أن الأجهزة بشكل عام تعمل على تحسين الوظائف فقط فى الملعب.

الأهلي يختتم تدريباته قبل دخول معسكر النمسا

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد تدريباته بنظام اليوم الكامل قبل السفر غداً الإثنين إلى النمسا استعداداُ لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويقود أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

كما يقود قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي صباحاً ومساءاً علي ملعب التتش.

وعاد الفريق الأول بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي والذي حقق 5 ألقاب مختلفة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.