الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد وزارة العمل يصطحب مدير "العمل الدولية" لزيارة عربة تدريب متنقلة

الوفد
الوفد

اصطحب وفد من وزارة العمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان ،اليوم الأحد لزيارة وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،وبصحبتهم عدد من محرري العمل في وسائل الإعلام،وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة ،... وإستمع "الوفد "إلى المتدربات ،وكيفية استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على المهن التراثية ،ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ،والتقى الوفد بالسيد سليمة الجبلي التي أشادت بالإستجابة السريعة من وزير العمل حسن شحاتة لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين في ديسمبر  الماضي ،وارسال هذه  الوحدة التدريبية  المجهزة الي سانت كاترين،والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات ،بعد تأهيلن لسوق العمل وبالمجان .

خطة التدريب المهني للعام الجديد

 

شارك في الجولة من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ود.رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج ، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكريمة عبد الرحمن مديرعام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب..يشار هنا إلى أن وزارة العمل ومديرياتها بكافة المحافظات بدأت في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024 ،من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة مهنتك مستقبلك ،لتدريب الشباب من الجنسين بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ..وكان وزير العمل حسن شحاتة قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه. الدورات والتقديم فيها لتأهيل نفسه على المهن المستقبلية.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية ،موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ ،يتواكب مع متطلبات العصر ،ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

منظمة العمل وزارة العمل إيريك أوشلان سانت كاترين وحدة التدريب

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