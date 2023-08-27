الأكبر بمنطقة تيدا.. كل شىء عن مصنع المنسوجات الصينى "كادى - مصر"

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

الأكبر مساحة بمنطقة تيدا

ويقع المشروع على مساحة 145.5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وتم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والسيدة نهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا – مصر، والسيد لي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – إفريقيا، والسيد شي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.

يأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا – مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار، ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية، ويقع المشروع المكون من 6 مبان تتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 2023 وتنتهي قبل نهاية 2024، ليبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من الإنشاءات حوالي 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة و8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنوياً، بحجم استثمارات مخططة للشركة داخل مصر تصل إلى 60 مليون دولار، وحجم مبيعات مقدرة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي.

استراتيجية التنمية المستدامة

وفي هذا السياق، أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بتنوع المشروعات التي تُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما الشراكة المثمرة مع الاستثمارات الصينية والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من التعاون خلال الشهور المقبلة، كما أكد أن مصنع كادي الذي يستهدف صناعة المنسوجات والملابس الصديقة للبيئة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة والمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مناطقها الصناعية وموانئها التابعة وسياساتها التي تحافظ على الاشتراطات البيئية ودعم المستثمرين والشركاء في هذا الشأن، كما أشار إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع المنسوجات والتي توفر له الهيئة البنية التحتية والأطر التشريعية والاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ للأسواق المجاورة.

مصر أولى محطات الاستثمارات الخارجية

من جهته، أعرب "لي سين تشين" عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع كادي مصر، والتي استطاعت في العام الماضي أن تدرج في بورصة شنغهاي للأوراق المالية مما يعبر عن قوة هذه الشركة، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة عمل مواتية ودعم الشركات الصينية للتقدم والازدهار، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عامًا على وجود المطور الصناعي تيدا مصر ومرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.

كما أضاف "شي يي" أن الشركة متخصصة في صناعة أقمشة البوليستر وأعمال الصباغة والطباعة لمنسوجات البوليستر، وأن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة ما يعادل 10 ملايين قطعة سنويًا، كما أكد أنه في ظل وجود مبادرة الحزام والطريق كان قرار الشركة أن تكون مصر هي أولى محطات استثماراتهم الخارجية، وأكد أن الشركة تستهدف العمل على الأقمشة الصديقة للبيئة عالية الجودة.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفلت في يوليو الماضي بمرور 15 عامًا من الشراكة والتعاون مع منطقة تيدا الصناعية والذي حضره مسئولو كل من منطقة تيدا واقتصادية قناة السويس وممثلي مجتمع المال والأعمال في مصر والصين، فضلاً عن حضور مسئولين رفيعي المستوى من البلدين، كما أن شهر مايو الماضي شهد زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار الصيني والتي تم من خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوز 600 مليون دولار في مجالات الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والطاقة وغيرها.