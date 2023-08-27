بطريرك الأرمن الكاثوليك يترأس القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة أم المعونات

ترأس كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الحادي والعشرون ميناسيان الكلي الطوبى، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة أم المعونات للأرمن الكاثوليك- حلب،وذلك في إطار زيارته الرعوية إلى مدينة حلب.

شاركه في صلوات القداس؛ رئيس أساقفة أبرشية حلب للأرمن الكاثوليك بطرس مراياتي، عدد من المطارنة والآباء الكهنة والشمامسة بحضور الأخوات الراهبات وشعب الكنيسة.

تنظيم صلوات السيامة الأسقفية

في ختام القداس، أقيمت صلاة القسم الأول من السيامة الأسقفية للمطران المنتخب على أبرشية بغداد للأرمن الكاثوليك نرسيس جوزيف زاباريان.

الخدمة بالمحبة

و أوضح المطران المنتخب على أبرشية بغداد للأرمن الكاثوليك نرسيس جوزيف زاباريان، "أن الشعار الذي اتخذته في رسالتي الأسقفية هو الخدمة بالمحبة، لأن المحبة هي الفضيلة الأسمى التي لا تسقط، وشعبنا يحتاج إليها، وإذا أردنا أن نعطي الثمار الصالحة في رسالتنا يجب علينا أن نرعى القطيع بمحبة وعطاء".

وتابع قائلاً :"نحن نعلم أن هناك تحديات كبيرة موجودة لا سيما معضلة الهجرة، لكننا لا ننظر إلى العدد إنما نشدد على دورنا ومبادئنا وقيمنا السامية. "

واختتم حديثه قائلاً :"لقد بدأنا نشهد منذ ثلاث سنوات ولادة جديدة في العراق وهذا ما يعطينا الأمل والرجاء"