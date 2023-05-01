الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الأرمن الكاثوليك يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس غريغوريوس المنور

البطريرك روفائيل
البطريرك روفائيل

في إطار الذكرى التأسيسية المئوية للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في اليونان، ترأس  البطريرك روفائيل بطريرك الأرمن الكاثوليك الحادي والعشرون، القداس الإلهي في كنيسة القديس غريغوريوس المنور في أثينا.


شارك في القداس رئيس أساقفة أبرشية حلب للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي، المدبر الرسولي للأرمن الكاثوليك في اليونان الإكسرخوس جوزيف بيزازيان، ٱباء كهنة بحضور أبناء الكنيسة.

في عظته بعد الإنجيل المقدس، قال غبطته:

"يا أبناء الشعب الأرمني المؤمن الحبيب، في هذه الأيام مع قيامة المسيح المهيبة، نحيّي جميعكم بفرح بشارة الخلاص، المسيح قام حقاً قام من بين الأموات! قبل مئة عام، شارك آبائنا طيّبي الذكر آلام شعبهم خلال مذبحة الأتراك، ووقفوا الى جانب الناجين منهم، ونظّموا أوضاع الذين استقرّوا على ضفاف اليونان السّالمة. المدبّر الرّسولي للأرمن الكاثوليك المطران نازليان يبعث برسالة يطلب فيها من الأب كوريغ زوهرابيان البدء بمهام واسعة النطاق في اليونان، لمساعدة الأرمن الوافدين الى اليونان مادياً وروحياً. 


وأضاف: “هكذا اجتمع أبنائنا الناجين بالكاد من الإبادة تحت عباءة الكنيسة، من أجل إعادة إحياء وحفظ إرثهم الإيماني المقدّس وهويّتهم الوطنية”.


وأشار إلى أنه في هذه اللحظة المباركة من القداس، يخاطبنا يوحنا الرّسول بهذه الأسطر. "أَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ".


في ختام القداس، كانت كلمة للإكسرخوس جوزيف بيزازيان شكر فيها غبطته على زيارته التاريخية والمطران بطرس مراياتي والٱباء الكهنة والوفد المرافق، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي أبناء الكنيسة أملا جديدا بالثبات والإيمان.

إلى جانب القداس، التقى البطريرك ميناسيان العائلات التي تنتمي إلى الكنيسة اللاتينية والتي تقطن بقرب الكنيسة وتصلي فيها وكذلك التقى ببعض المؤمنين ممن يتقنون اللغة الإسبانية ويصلون أيضا في كنيسة القديس غريغوريوس المنور لتواجدهم بقربها. 


وأثنى غبطته على محبتهم جميعا للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، معبرا عن اعتزازه لما رٱه من محبة تجمع جميع الكنائس تحت كنف كنيسة القديس غريغوريوس المنور في أثينا. مانحا المؤمنين بركته الأبوية.

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون القداس الإلهي الشعب الأرمني المدبر الرسولي بطريرك اليونان جوزيف رئيس اساقفة ابرشية غريغوريوس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك

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