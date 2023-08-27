الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ينظم ندوة عن زراعة محصول الياسمين بمحافظة الغربية

محصول الياسمين
محصول الياسمين

 

نظم معهد بحوث البساتين ندوة عن زراعة الياسمين  بقرية شبرا بلوله التابعه لمركز قطور بمحافظة الغربية وذلك للتعريف بأهمية زراعة  محصول الياسمين في مصر 
وتنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القصير وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، وبرئاسة  الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية ،و الدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه والدكتور ايمن حموده النباتات الطبيه والعطريه بمعهد بحوث البساتين ، و المزارعين، و المصنعين  وتم 
خلال الندوة مناقشة مشاكل المزارعين، وايجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين. 
حيث يعد قطاع زراعة الياسمين و تصنيع منتجاته من الصناعات الهامة و الواعدة و التي تتميز بها مصر عالميًا دون غيرها من الدول ، و تتركز هذه الزراعة بشكل كبير في قرية شبرا بلولة بمركز قطور بالغربية و القرى المحيطة بها .
ويعتبر الياسمين البلدى هو الصنف المنزرع فى قرية شبرا بلولة والقرى المجاورة لها بمركز قطور ذو المواصفات المطلوبه تصديريا الذى يتميز بقوة الرائحة و تواجد بعض المركبات العضوية به دون غيره. 
و تتميز القرية أيضا بتواجد خبرات صناعة الياسمين بإستخلاص عجائن و زيوت الياسمين و تصديرها للأسواق الدولية .
تعتبر مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين تليها الهند، حيث يصل حجم الإنتاج المصرى لعجينة الياسمين من ٦٠ - ٦٥% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين.
وتحظى عجينة الياسمين المصري بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور وخاصة فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية، وغالبا ما يرتبط إنتاج العطور بمواعيد حصاد الزهور ومواسم إنتاج الزهور، حيث يبدأ موسم الياسمين من الأول من يونيو وحتى نوفمبر.
وتبلغ المساحة الكلية لزراعات الياسمين فى محافظة الغربية طبقا لإحصائيات وحصر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لعام ٢٠٢٣ حوالى ٦٧٦ فدان ويعتبر مركز قطور ومركز بسيون مناطق تركيز زراعات الياسمين .
تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز قطور ٤٦٥ فدان.
تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز بسيون ٢١١ فدان.
وتم المرور على زراعات الياسمين بالقريه
وفى ختام الندوة  تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين

بحوث البساتين وزارة الزراعة الياسمين محصول الياسمين مصر

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