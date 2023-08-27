محمد عاصم خورشيد: ملايين المواطنين استفادوا من "100 يوم صحة" منذ انطلاقها

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الباطنة والكبد، إن هناك ملايين المواطنين استطاعوا ان يستفيدوا من حملة 100 مليون صحة.

وأضاف خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن مبادرة 100 مليون صحة قدمت 23.6 مليون خدمة منذ انطلاقها ، لافتا إلى أن شعار الحملة كان "اطمن على نفسك" سواء من خلال المنشآت الطبية التي تقدم خدمات 100 مليون صحة، أو العربيات المجهزة التي تمكن المريض من عمل الكشوفات العادية، مثل قياس الضغط والسكر، كما أن أي شخص يظهر لديه المشاكل أو الأمراض الغير سارية يتم التوجه للمسؤولين عن الحملة في المستشفيات، وفي حالة احتياج المريض إلى إجراء طبي يتم فورًا من خلال قرار على نفقة الدولة ومن ثم يتم تحويله إلى أقرب مستشفى له.

وأوضح أن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تعتبر من أعظم المبادرات الصحية في الفترة الأخيرة.