السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: حجم الصادرات المصرية وصل إلى 53 مليار دولار

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

قال مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السياسة الاقتصادية لمصر منذ 8 سنوات اعتمدت على توسع دائرة مشاركتها مع كل الدول المنفردة أو من خلال التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر شاركت في مجموعة السبع الكبار، وقمة العشرين، كما شاركت في القمة اليابانية الإفريقية وغيرها من التكتلات الكبرى، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية خلال تواجدها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عقدت عدة اجتماعات على هامش المؤتمرات والقمم لتعرض فرص الاقتصاد في مصر والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.

معدلات النمو في مصر بدأت ترتفع بعد أزمة كورونا

وأكد الخبير الاقتصادي أن معدلات النمو في مصر بدأت ترتفع بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومعنى ذلك أن الاقتصاد المصري قادر على الإنتاج وزيادته، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على مدار الـ5 سنوات الماضية، نتيجة للحوافز التي تقدمها الدولة للقطاعات مما يؤدي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعطي انطباعًا أنه اقتصاد واعد ولديه فرص وإمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية وصل إلى 53 مليار دولار، ولم نعد بعيدين عن تحقيق الـ100 مليار دولار.

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