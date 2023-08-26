السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة بالهندسة إلى 4 سنوات

طارق النبراوي
طارق النبراوي

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن تقليص مدة الدراسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى 4 سنوات يخلق جيلا دون المستوى، موضحًا أن الطالب يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب والتأهيل والدراسة ليصبح مؤهلا للعمل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أن الطلاب في جامعة القاهرة سيكون لهم ميزة غير موجودة في جامعات أخرى، موضحًا أنه يرى أن الطالب مهما كانت درجة تميزه فهو يحتاج لفترة كي يتم إعداده بشكل جيد، ومها كان الطالب على درجة من التفوق فهو يحتاج للوقت والخبرة.

لدينا طوابير بطالة من خريجي كلية الهندسة

ولفت إلى أن نظام دراسة الهندسة الجديد بجامعة القاهرة يفتقد بعض النقاط الأساسية مثل التدريب، متابعا: "الدراسة في الهندسة 4 سنوات أيضًا ستؤدي إلى تخريج أعداد زيادة، وإحنا عندنا طوابير بطالة هائلة".

وعن إمكانية ضم الخريجين بعد 4 سنوات دراسة إلى نقابة المهندسين، قال: "عندنا لجنة التعليم الهندسي في النقابة سيحال إليها الملف لإبداء الرأي واتخاذ القرار، ولكن بصفة مبدئية لازم النقابة تساوي بين الجميع، ومينفعش حد يدرس 4 سنوات ويتم المساواة بينه وبين طالب درس 5 سنوات".

طارق النبراوي نقيب المهندسين محمد الباز اخر النهار كلية الهندسة

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نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة بالهندسة إلى 4 سنوات

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