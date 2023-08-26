السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: إيلون ماسك كان يأكل الخبز الحاف فقط قبل الثراء

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة إن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، في وقت ما فقد كل ثروته وأصبح مفلسًا لا يأكل سوى الخبز الحاف ولا يغير ثيابه المصنوعة من قماش الجينز.

وأضاف حمودة خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ماسك بدأ من جديد ووصل إلى ما يريد، ليس مهمًا أن تسقط لكن المهم أن تقف على قدميك من جديد.

عادل حمودة: إيلون ماسك يدفع 11 مليار دولار ضرائب سنويًا

وأشار إلى أن ثروة إيلون ماسك قُدرت بـ318 مليار دولار، ويدفع عن أعماله 11 مليار دولار ضرائب سنويًا، والأكثر من ذلك أن ماسك أقرض الحكومة الفيدرالية الأمريكية 3.6 مليار دولار.

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