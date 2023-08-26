السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

 معرض أكاديمية "فرشة وألوان" يحقق نجاحًا كبيرًا بنادي المعلمين في زفتى (صور)

معرض أكاديمية فرشة
معرض أكاديمية فرشة وألوان

حقق معرض أكاديمية "فرشة وألوان" بمركز شباب زفتى ونادي المعلمين الفني، الذي أقامته الأكاديمية بقيادة الفنان أحمد يونس، داخل نادي المعلمين، نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا منقطع النظير في نادي المعلمين بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، حيث قدم الأطفال الموهوبين رسوماتهم ووقفوا إلى جانبها شرحًا مفصلًا للحضور.

جرى تنظيم المعرض الفني في مقر نادي المعلمين بزفتى، وأثار إعجاب الحضور الذين أبدوا رضاهم واستحسانهم للمعرض وللفنانين الصغار الذين قدموا أعمالًا فنية مذهلة وتعكس هذه الأعمال الإبداع والموهبة الفنية للأطفال الذين تلقوا التدريب والإرشاد من قبل أكاديمية فرشة وألوان.

تنوعت الأعمال الفنية المعروضة في المعرض وشملت الرسم بالألوان المائية والزيتية والأقلام الرصاص والفحم، وتميزت اللوحات بالألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة، مما أبهر الحضور وأثار إعجابهم بمهارة الأطفال الصغار.

أشاد الحضور بجهود أكاديمية فرشة وألوان في تنمية مواهب الأطفال الفنية وتوجيههم للتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم. كما أعربوا عن تقديرهم للفنان أحمد يونس، وفريق الأكاديمية على تنظيم هذا المعرض الناجح الذي يعزز الثقافة الفنية في المنطقة.

من جهته قال أحمد يونس، المشرف على الأكاديمية الموجودة داخل مركز شباب زفتى ونادي المعلمين بزفتى، يعد هذا المعرض فرصة للأطفال للتعبير عن إبداعاتهم ومشاركتها مع الجمهور. كما يساهم في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور ودعم المواهب الشابة في مجال الفن.

وأضاف أن نجاح هذا المعرض يعكس التزام أكاديمية فرشة وألوان بتعزيز الفن والإبداع في المنطقة وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مواهب الأطفال الفنية، من المتوقع أن تستمر الأكاديمية في تنظيم فعاليات ومعارض مماثلة في المستقبل لدعم المواهب الشابة وزيادة الوعي الفني في المجتمع.

 

حضر المعرض أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الغربية، إلى جانب أولياء الأمور ومحبي فن الرسم، والذين أثنوا جميعًا علي مهارة الأطفال وقدموا التحية لنقابة المعلمين ولمركز شباب زفتى على تبني مواهب الأطفال والفتايات.

معرض أكاديمية فرشة وألوان

معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة وألوان
معرض أكاديمية فرشة والوان بنادي المعلمين بزفتي يحقق نجاح ا كبير ا وإقبال ا مذهلا مركز شباب زفتي فرشة والوان الفني نادي المعلمين بمدينة زفتي بمحافظة الغربية الأعمال الفنية المعروضة دعم المواهب الشابة زيادة الوعي الفني في المجتمع

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