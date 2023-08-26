السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومي للطفولة"يكشف تفاصيل مبادرة "دوي" لتمكين الطفل المصري بالعلمين

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بالعلمين.

ووجهت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،  الشكر والتقدير لكافة الحضور من الوزراء وممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية الشركاء في حماية وتمكين الطفل المصرى، وعلى رأسهم السيدة انتصار السيسي.

وأضافت المجلس القومي للطفولة والأمومة يركز أيضاً على حملات التوعية وحشد الدعم المجتمعي لحقوق الأطفال لتغيير السلوكيات السلبية، حيث تم تدريب 150 من الأخصائيين الاجتماعيين والمدربين في الجمعيات غير الحكومية والذين نقلوا ما تعلموه من خبرات في جلسات توعية حول التربية الإيجابية استفاد منها أكثر من ثلاثين ألف من الطلبة وأكثر من عشرة آلاف أسرة في أسيوط وقنا والإسكندرية.

وأشارت إلى دعم التعليم المجتمعي من خلال دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%.

اكسترا نيوز دوي نيفين عثمان المجلس القومي للطفولة والأمومة

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