السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: من نال رحمة الله نال كل شىء وكان معه الخير كله

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من نال رحمة الله نال كل شيء، وكان معه الخير في كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء، وتكون جميع الأبواب مغلقة في وجهه.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الجنة لن يدخلها الناس إلا برحمة الله، مستدلًا بحديث النبي عليه السلام: "لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته".

وتابع أن النبي عليه السلام هو نبي التوبة، ونبي الرحمة، وقال الله في حقه: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، مؤكدًا أنها منحة كبيرة من الله أن يجعلنا الله من الرحماء.

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