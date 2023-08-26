مصرع وإصابة 29 شخصًا جراء حريق اندلع داخل قطار جنوب الهند

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز.

وذكرت صحيفة إنديا توداي، أن الحريق اندلع في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه تم الإبلاغ عن الحريق صباح اليوم داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.

السكك الحديدية الهندية تصرف 10 آلاف روبية تعويضًا لأسر المتوفين

وأوضحت الصحيفة أن العربات الأخرى المجاورة للقطار لم تتعرض لأي أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران.

وكان هناك ما يصل إلى 65 راكبًا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.

واستخدم بعض الركاب أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، مما أدى إلى اشتعال النار.

من جانبها، أفادت هيئة السكك الحديدية، بأنه تم صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.

والأربعاء الماضي، كشفت الشرطة الهندية، عن تفاصيل انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في الهند، والذي أدى إلى مقتل 26 عاملًا على الأقل وإصابة اثنين، فيما فتحت هيئة السكك الحديدية التي تديرها الدولة تحقيقًا موسعًا.

وقال رئيس وزراء الولاية، زورامثانغا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع يوم الأربعاء في بلدة سايرانج بولاية ميزورام شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن ما يصل إلى 40 عاملًا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر لكن الشرطة قالت إن 28 عاملًا كانوا حاضرين.

وقال مسئول في شرطة الولاية طلب عدم كشف هويته: "تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 13 جثة حتى الآن، وتتواصل الجهود لانتشال الجثث المتبقية".