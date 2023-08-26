السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وإصابة 29 شخصًا جراء حريق اندلع داخل قطار جنوب الهند

حريق قطار
حريق قطار

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز.

وذكرت صحيفة إنديا توداي، أن الحريق اندلع في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه تم الإبلاغ عن الحريق صباح اليوم داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.

السكك الحديدية الهندية تصرف 10 آلاف روبية تعويضًا لأسر المتوفين

وأوضحت الصحيفة أن العربات الأخرى المجاورة للقطار لم تتعرض لأي أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران.

وكان هناك ما يصل إلى 65 راكبًا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.

واستخدم بعض الركاب أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، مما أدى إلى اشتعال النار.

من جانبها، أفادت هيئة السكك الحديدية، بأنه تم صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.

txt

رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

والأربعاء الماضي، كشفت الشرطة الهندية، عن تفاصيل انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في الهند، والذي أدى إلى مقتل 26 عاملًا على الأقل وإصابة اثنين، فيما فتحت هيئة السكك الحديدية التي تديرها الدولة تحقيقًا موسعًا.

وقال رئيس وزراء الولاية، زورامثانغا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع يوم الأربعاء في بلدة سايرانج بولاية ميزورام شمال شرق البلاد.

txt

مقتل 26 عاملًا إثر انهيار جسر للسكك الحديدية فى الهند

وذكرت وسائل الإعلام أن ما يصل إلى 40 عاملًا كانوا في الموقع عندما انهار الجسر لكن الشرطة قالت إن 28 عاملًا كانوا حاضرين. 

وقال مسئول في شرطة الولاية طلب عدم كشف هويته: "تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 13 جثة حتى الآن، وتتواصل الجهود لانتشال الجثث المتبقية".

حريق أسطوانة غاز الهند عربة سياحية محطة سكة حديد مادوراي ولاية تاميل نادو

الأكثر قراءة

الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع سبورتنج لشبونة بشأن مستحقات شيكابالا

محمد العبار من الساحل الشمالى: المصريون يعاملوننا درجة فوق الأولى عكس أوروبا بنتعامل درجة رابعة (فيديو)

قائمة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 وأبرز الرسائل للتهنئة

مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء فى بنى سويف

المتهم ورّط شقيقه من قبل.. مفاجآت جديدة فى واقعة "سيدات كفر ميت سراج" بالمنوفية

مقتل طفل وإصابة شقيقته.. ومباحث دراو بأسوان تلقى القبض على المتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة