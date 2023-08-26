محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مسجد جديد بمنطقة سوق البالة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مسجد جديد ودار مناسبات بمنطقة "سوق البالة" القديم، الكائن بشارع النصر، والتي تم الانتهاء من إزالة السوق بالكامل، لإنشاء مسجد جديد.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية، رافقه وليد الدعدع، رئيس حي العرب، وعدد من الجهات التنفيذية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المسجد الجديد، سيُقام على أعلى مستوى، ليشمل مصلى كبيرا للرجال، ومصلى للنساء، وتوجد به قاعات للمناسبات تُقام فيها مناسبة عقد القران، وتجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين ويقام بها العديد من الفعاليات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.

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خطة تطوير المنطقة

واستعرض المحافظ، مع الجهات التنفيذية خطة العمل في تطوير المنطقة، مؤكدًا أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حي العرب، أصبحت تشهد تطورًا غير مسبوقًا، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المُقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، فضلًا عن إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتتماشى منطقة مجمع الأسواق مع خطة التنمية المستدامة التي تجرى على أرض بورسعيد فى القطاعات كافة.

ووجّه المحافظ، بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة في أقرب وقت خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

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